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Kırklareli'nde 'torbacı' operasyonu: 105 kişiden 13'ü tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 2,5 kilogram skunk, 636 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ile birlikte para ve silahlar ele geçirildi. Tutuklanan 13 kişi mahkemeye sevk edilirken, 92 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.