Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yapılan bir operasyonda tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Demircihalil köyü yakınlarında 70 ABZ 740 plakalı tırı durdurdu.
Aracın dorsesindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.