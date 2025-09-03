Kırklareli'nde Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Kırklareli'nde Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek G., tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil T. yönetimindeki 39 AEG 242 plakalı tır, Yayla Mahallesi Çamlık Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek G'ye çarptı.

Tırın altında kalan Dilek G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Halil T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
