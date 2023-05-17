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Kırklareli'nde tırın çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi

Kırklareli'nde tırın çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi

Güncel Haberler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç hasar aldı. Tırın park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Kırklareli'nde şehir içine giren tır, park halindeki araçları biçti. Kaza sebebiyle 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anını, bir işyerinin güvenlik kamerası görüntüledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç hasar aldı. Sürücüsünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ukrayna plakalı tır, ilçe merkezinde yer alan İstanbul Caddesi ve Fatih Caddesi kavşağında manevra yapmak isterken park halindeki araçlar çarptı. Tır dorsesi, ilk olarak bir otomobilin sol kapısına ağır takılarak aracı sürükledi ve önde bulunan hafif ticari araca çarpmasına sebep oldu. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan çöp konteynerini sürükleyerek konteyner önünde bulunan araca da hasar verdi.

Yaşanan kazada ortaya çıkan gürültü sebebiyle çevrede bulunan esnaf, kendilerini dışarıya atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kazayı gören vatandaşlar, tır sürücüsüne isyan ederek bu tür kazaların sürekli yaşandığını ve gereken önlemlerin alınarak yolun ağır tonajlı araçlara yasaklanmasını isteyerek, çözüm bulunmasını istedi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Tragger Güncel Haberler

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