Kırklareli'nde tır ile triportör çarpıştı, 2 kişi yaralandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 39 AH 422 plakalı tır, Pınarhisar girişinde Esat Bilgiç'in kullandığı triportör ile çarpıştı.
Kazada sürücü Bilgiç ile triportörde bulunan Fadime Gülgen Bilgiç, araçtan yere düşerek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Özgün Tiran - Güncel