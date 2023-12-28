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Kırklareli'nde terör operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler 4 şüpheliyi evlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Kırklareli Tutuklama Terör Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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