Kırklareli'nde terör operasyonu: 1 zanlı tutuklandı
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Kırklareli'nde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler 4 şüpheliyi evlerinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.