Kırklareli'nde Temmuz Ayında 185 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde temmuz ayında 185 araç çeşitli kusurlar nedeniyle trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 763 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 20 sürücünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Kırklareli'nde trafik denetimlerinde temmuz ayında 185 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, 1-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 472 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 185 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde 763 sürücü sürücüye idari para cezası uygulanırken, 20 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.