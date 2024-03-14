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Kırklareli'nde Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

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Kırklareli'nde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı. Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyündeki telefon dolandırıcılığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyündeki telefon dolandırıcılığıyla ilgili gözaltına alınan D.S, D.Y, E.S, K.S. ile M.Ş.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pınarhisar ilçesinin Çayırdere köyünde yaşayan R.E'yi telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıtan 5 şüpheli, bilezik, 5 yarım altın, 2 cumhuriyet altını, 8 çeyrek altınını almıştı. R.E'nin şikayeti üzerine dün düzenlenen operasyonda, D.S, D.Y, E.S, K.S. ile M.Ş.K. Pınarhisar ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, ziynet eşyaları sahibine teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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