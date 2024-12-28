Kırklareli'nde Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Kırklareli'nin Doğu Mahallesi'nde, Devrim İ'ye ait tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, ekipler bir köpek yavrusu ve iki horozu kurtardı.
Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğu Mahallesi Yanık Kışla Caddesi'nde, Devrim İ'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede evin tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri, evin bahçesinde bağlı köpek yavrusu ile kümesteki 2 horozu kurtardı.