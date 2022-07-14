Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy de Hüseyin Haskol'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. AA / Özgün Tiran - Güncel Güncel Haberler

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