Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler

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Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

AA - Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy de Hüseyin Haskol'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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