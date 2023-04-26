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Kırklareli'nde tehdit suçunun tarafları 'depremzedelere bağış' şartıyla uzlaştı

Kırklareli'nde tehdit suçunun tarafları "depremzedelere bağış" şartıyla uzlaştı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde bir kişi ve avukatı, kendilerini tehdit eden şüpheliyle "depremzedelere bağış yapması" şartıyla uzlaştı.

Kırklareli'nde bir kişi ve avukatı, kendilerini tehdit eden şüpheliyle "depremzedelere bağış yapması" şartıyla uzlaştı.

Şüpheli H.T, Kırklareli Aile Mahkemesi'nde boşanma davası devam eden eşi G.T ile müşteki avukatı F.Ö'yü tehdit etti.

Avukat F.Ö. ve G.T, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup H.T'den şikayetçi oldu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

G.T. ve F.Ö, uzlaştırmacıya şüpheli H.T'nin "depremzedelere bağış yapması" halinde uzlaşacağını iletti.

Teklifi kabul eden H.T. de uzlaştırma kararı kapsamında depremzedelere yardım yapılması amacıyla AFAD'a her bir müşteki için 250'şer lira bağışta bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Cumhuriyet Kırklareli Güncel Haberler

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