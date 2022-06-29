Kırklareli'nde tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bankalardan kredi çekemeyen kişileri şirketlerinde çalışan göstererek usulsüz kredi çekilmesini sağladıkları, senet karşılığı para vererek tefecilik yaptıkları iddiası üzerine bazı şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 4 adrese düzenlediği operasyonda Ş.A. ve T.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada farklı kişiler adına düzenlenmiş 110 banka kartı, faizle verilen alacakların yazılı olduğu ajandalar, çok sayıda çek, senet ile av tüfeği ve buna ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, firari şüpheliler M.B. ve E.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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