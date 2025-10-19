Haberler

Kırklareli'nde Tarımsal Üretim Planlaması İçin Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretim planlaması, destekleme modeli ve tarım sigortaları hakkında üreticilere bilgi vererek, soruları yanıtladı ve önerileri dinledi.

Kırklareli'nde tarımsal üretimin planlanması kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Programlı üretim sayesinde tarımsal üretimde verimin daha da artacağına inandığını aktaran Gürsu, tüm üreticilere ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
