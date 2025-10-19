Kırklareli'nde Tarımsal Üretim Planlaması İçin Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli'nde tarımsal üretimin planlanması kapsamında bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Programlı üretim sayesinde tarımsal üretimde verimin daha da artacağına inandığını aktaran Gürsu, tüm üreticilere ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.