Kırklareli'nde Tarımsal Üretim için Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor
Kırklareli'nde tarımsal üretimin planlanmasına yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Üreticilere yeni destekleme modelleri ve bitkisel üretimin planlanması hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Lüleburgaz'da marketlerde atık denetimleri yapıldı ve çevre kirliliğine yol açan atıkların poşetlenmeden atılması durumu uyarıldı.
Kırklareli'nde tarımsal üretimin planlanmasına yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor.
Kızılcıkdere köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, tarımsal üretimin planlanması programı çalışmaları konusunda üreticiler bilgilendirildi.
Toplantıda, yeni destekleme modelleri hakkında üreticilere bilgi verildi.
Bitkisel üretimin planlanması programı ile tarımsal üretimin planlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.
Atık denetimi yapıldı
Lüleburgaz ilçesinde marketlere atık denetimi yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketleri denetledi.
Denetimlerde poşetlenmeden atılan atıklar kontrol edildi. Kurallara uymayan market yöneticileri uyarıldı.
Temizlik İşleri Müdür Vekili Zeynep Birinci, atıkların poşetlenmeden konteynerlere atılmasının devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Poşetlenmeden atılan atıkların büyük ölçüde çevre kirliliğine yol açtığını dile getiren Birinci, atık ve temizlik konusunda kent genelindeki denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.