Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişerek arttığını ifade eden Turan, kenti tarım ve hayvancılık alanında marka haline getirmek istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.