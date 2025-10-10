Haberler

Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı

Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kentin tarım alanında marka haline getirilmesi hedefleri ele alındı.

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişerek arttığını ifade eden Turan, kenti tarım ve hayvancılık alanında marka haline getirmek istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Trump'tan Gazze garantisi: Kimse zorla yerinden edilmeyecek

Trump'tan Gazze mesajı! Dünyanın merak ettiği soru yanıt buldu
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur gibi gol atıldı! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek sayıp uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.