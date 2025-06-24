Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Sektörü Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde "Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret Borsası'nda Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Turan, toplantıda, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık alanında daha da gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sektörde yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Turan, kentte coğrafi işaretli ürün sayısını da arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da Kırklareli'nin tarım potansiyeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık alanında çok önemli konumda olduğunu ifade eden Karaca, il genelinde 250 bin hektar tarım arazisinin bulunduğunu belirtti.

Tarım arazilerinin yüzde 90'ında tarla bitkilerinin yetiştirildiğini dile getiren Karaca, kentte hububat ve yağlı tohumluk ürünlerin ön plana çıktığını kaydetti.

Kentte 1 milyon dekar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını anlatan Karaca, "Ayçiçeğinde üretim açısından 4. sıradayız. Yine kanola üretiminde 7 bin 500 dekar üretim alanı ile 5. sıradayız. Buğdayda 1 milyon 200 bin dekar alanda yaptığımız üretimle ülkemizde 9. sıradayız. Çeltikte 10. sırada üretim yapmaktayız." dedi.

Son yıllarda meyvecilik ve seracılık alanında yatırımların arttığına dikkat çeken Karaca, kentte bu tür yatırımların artmasından gurur duyduklarını söyledi.

Kırklareli'nin hayvancılık sektöründe de önde gelen illerden biri olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Kırklareli önemli bir hayvancılık üretim merkezi. 155 bin büyükbaş ve 360 bin küçükbaş üretimimiz, 54 bin de arılı kovanımız var. Hayvancılık deyince ilimizde profesyonel işletmeler ön plana çıkıyor. Günlük yaklaşık 1000 ton süt üretimimiz var, süt veriminde Türkiye ortalamasının yüzde 60 üzerindeyiz. Bu bizim için çok önemli bir rakam. Bazı işletmelerde hayvan başına süt üretimi 40 kilonun üzerine çıkıyor. 1000 ton sütün yarısını AB onaylı işletmeler üretiyor. Yani Avrupa'nın herhangi bir ülkesine ihracatta sıkıntı yaşamıyoruz. Hastalıktan ari işletmeler sayısı bakımından Türkiye'de 1. sıradayız, bu bizim için gurur kaynağı. İlimizde bu yatırımlar artmaya devam ediyor."

Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de programda konuşma yaptı.

Toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan sorunlar ve sektörlerin gelişimine yönelik önerilerde bulunuldu.