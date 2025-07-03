Kırklareli'nde Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, buğday ekili arazide başlayan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yaklaşık 5 saat içinde söndürüldü. Yangında 300 dekar tarım arazisi ile 200 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde, tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Pınarhisar ilçesinin Karıncak köyü yakınlarında buğday ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı da müdahale etti.

Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 300 dekar tarım arazisi ile 200 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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