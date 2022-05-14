Kırklareli'nde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kırklareli'nde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Babaeski ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Babaeski ilçesinde tarım aletlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ağayeri köyünde Mümin Bekar'a ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi, tarım aletleri zarar gördü.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İtfaiye, Yangın, Tarım, Güncel, Haberler

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