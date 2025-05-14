Kırklareli'nde Tabancayla Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
Kırklareli'nde tabancayla öldürülen 53 yaşındaki Aysel S'nin cenazesi, Sultan Reyhani Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olayda Aysel S'yi öldüren Hacı T'nin intihar ettiği belirlendi.
Kırklareli'nde tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.
Demircihalil köyü yakınlarında dün çalılık alanda öldürülen Aysel S'nin (53) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Sultan Reyhani Camisi'ne getirildi.
Aysel S'nin yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Burada kılınan namazın ardından cenaze kent mezarlığına defnedildi.
Olay
Dün köy yakınlarında bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, söndürülen otomobilin yakınında iki kişinin cesedi bulunmuştu.
Jandarma ekiplerinin incelemesinde Hacı T'nin (60), Aysel S'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlenmiş, otomobilini yakan zanlının, önceki gün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenilmişti.