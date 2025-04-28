Kırklareli'nde Süt Toplama Merkezlerine Denetim

Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde süt toplama merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin genel hijyen kuralları ile süt toplama tankları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentte AB standartlarında süt üretildiğini söyledi.

Bu nedenle süt üretim koşullarına önem verdiklerini ifade eden Karaca, denetimlerin devam ettiğini kaydetti.

Karaca, kurallara uyan üretici ve işletmelere teşekkür etti.