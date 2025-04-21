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Kırklareli'nde Süskü Havuzunda Elektrik Akımına Kapılanların Sayısı 4'e Yükseldi

Kırklareli'nde Süskü Havuzunda Elektrik Akımına Kapılanların Sayısı 4'e Yükseldi
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Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılması olayıyla ilgili olarak gözaltı sayısı 3'e çıktı. İşletme sahibi ve iki ortak gözaltına alındı, tedavileri devam eden 4 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.

Dün işletme sahibi E.F. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan işletme sahiplerinden E.F. ile H.D. ve elektrikçi S.A. adliyeye sevk edildi.

4 kişinin tedavisi devam ediyor

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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