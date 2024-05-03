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Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de Şike İddiasıyla Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

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Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör ile kaleci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör ile kaleci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan teknik direktör M.G. ile kaleci G.M. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Çarşamba günü, karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Spor Güncel Haberler

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