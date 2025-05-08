Kırklareli'nde Suçluların Yakalanması: 166 Kişi Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 64'ü hükümlü 166 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Nisan tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 166 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.