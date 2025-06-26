Kırklareli'nde Suçlulara Yönelik Operasyon: 35 Gözaltı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 16-22 Haziran tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 35 kişiyi yakaladı. 20 hükümlü cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 20'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Haziran tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 35 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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