Kırklareli'nde Suçlardan Aranan 45 Kişi Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü toplam 45 kişi yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırklareli'nde bir ayda çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 45 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Mayıs tarihlerinde haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 45 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel