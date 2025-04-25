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Kırklareli'nde Suçlardan Aranan 35 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde Suçlardan Aranan 35 Kişi Yakalandı
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Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, haklarında yakalama kararı olan 35 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 12'sinin kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 12'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 35 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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