Kırklareli'nde Suçlardan Aranan 27 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin yakalanmasına yönelik denetim yaptı. 11 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 11 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 6-10 Temmuz tarihlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde 27 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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