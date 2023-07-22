Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde organize suç işlendiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 111 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.