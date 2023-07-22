Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde organize suç işlendiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 111 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç işlendiği bilgisi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler ve 111 fişek ele geçirildi.
Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel