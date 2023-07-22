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Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde organize suç işlendiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 111 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç işlendiği bilgisi üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler ve 111 fişek ele geçirildi.

Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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