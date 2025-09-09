Haberler

Kırklareli'nde Suç Operasyonunda 62 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde bir ay içinde suça karıştığı belirlenen 62 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 695 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çeşitli silah ve kesici aletler ele geçirildi.

Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 62 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağustos ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 695 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aranma kaydı bulunan 77 şüpheli yakalanırken, 6 tüfek, 11 tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi.

Suça karıştığı belirlenen 62 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Tarlaya girenin yüzü düştü! Resmen yok senesi

Tarlaya girenin yüzü düştü! Resmen yok senesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.