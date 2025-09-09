Kırklareli'nde Suç Operasyonunda 62 Şüpheli Tutuklandı
Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde bir ay içinde suça karıştığı belirlenen 62 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 695 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çeşitli silah ve kesici aletler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağustos ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 695 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aranma kaydı bulunan 77 şüpheli yakalanırken, 6 tüfek, 11 tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi.
Suça karıştığı belirlenen 62 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel