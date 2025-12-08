Kırklareli'nde bir ayda 229 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde yapılan denetimlerde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 229 şüpheli tutuklandı, 1209 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 7 tüfek, 5 tabanca ve 5 kesici alet ele geçirildi.
Kırklareli'nde bir ayda suça karıştığı tespit edilen 229 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasım ayında gerçekleştirilen denetimler ile meydana gelen olaylarda 1209 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aranma kaydı bulunan 608 şüpheli yakalanırken, 7 tüfek, 5 tabanca ve 5 kesici alet ele geçirildi.
Suça karıştığı belirlenen 229 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel