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Kırklareli'nde Su ve Katı Atık Ücretlerine Zam Protestosu

Kırklareli'nde Su ve Katı Atık Ücretlerine Zam Protestosu
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Lüleburgaz'da esnaflar, su ve katı atık ücretlerine yapılan zammı protesto ederek 'Lüleburgaz'da soygun var' pankartı açtılar. Esnaflar, suyun temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak zamların makul seviyeye düşürülmesini talep ettiler.

Kırklareli'nde Lüleburgaz Belediyesince su ve katı atık ücretlerine uygulanan zam protesto edildi.

Yeni Sanayi Sitesi Düğün Salonunda toplanan esnaflar "Lüleburgaz'da soygun var" pankartı açıp, slogan attı.

Esnaflardan İbrahim Özdemir, yaptığı konuşmada suyun en temel yaşamsal ihtiyaç olduğunu belirtti.

Su ücretlerine çok fazla zam yapıldığını ileri süren Özdemir, yapılan zamların makul seviyeye düşürülmesini talep ettiklerini kaydetti.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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