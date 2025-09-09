Kırklareli'nde Su Ürünleri Satışı Denetlendi
Kırklareli'nde perakende su ürünleri satış yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, satışa sunulan balıkların boylarını, tazeliklerini ve hijyen koşullarını kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan balıkların boyları incelendi.
Ekipler, işletmelerin depo alanlarını da kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kentte denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.
Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini aktaran Karaca, denetimlerde boy, balık türü, tazelik ve hijyen konularına önem verdiklerini belirtti.
