Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kentte denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini ifade eden Karaca, denetimlerde boy, balık türü, tazelik ve hijyen konularına önem verdiklerini belirtti.

Karaca, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.