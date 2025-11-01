Haberler

Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi


Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenli gıda sağlamak ve sürdürülebilir balıkçılığı korumak amacıyla su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kentte denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerle, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini ifade eden Karaca, denetimlerde boy, balık türü, tazelik ve hijyen konularına önem verdiklerini belirtti.

Karaca, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

