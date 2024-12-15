Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kanunu kapsamında perakende satış yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde sezonluk avlanılabilir türler ve balıkların asgari avlanabilir boyları kontrol edildi. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimde, kentteki perakende satış yerlerini kontrol etti.

Satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir türler olup olmadığını kontrol eden ekipler, balıkların asgari avlanabilir boyları ile işletmelerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
img

Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
img

Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans
Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans

Son Dakika Haberleri

Antalyaspor Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman? Çorum FK Amedspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Çorum FK Amedspor maçı ne zaman? Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.