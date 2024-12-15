Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi Gerçekleştirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimde, kentteki perakende satış yerlerini kontrol etti.

Satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir türler olup olmadığını kontrol eden ekipler, balıkların asgari avlanabilir boyları ile işletmelerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.