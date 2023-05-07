Kırklareli'nde stratejik planlama ve hedef belirleme eğitimi verildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca stratejik planlama ve hedef belirleme eğitimi verildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen "Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitime, firma sahipleri, genel müdürler ve direktörler katıldı.

İki gün süren eğitimde, KOBİ'lerin uzun, orta ve kısa vadeli strateji ve hedeflerinin belirlenmesi, hedeflere ulaşılması ve hedefler için yol haritası oluşturulması amaç, üretkenlik, yalın düşünce, liderlik ve vizyon, yönetim türleri gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitmen Halil Çetinay, konuşmasında, projenin Trakya'nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Strateji ve hedeflerin geliştirilmesini sağlamak istediklerini ifade eden Çetinay, bu stratejilerin ve hedeflerin en üst seviyeden en alt seviyedeki iş gruplarına kadar kırılmasını veya hizalanmasını hedefleyen süreç odaklı sistematik bir yaklaşım sağladıklarını kaydetti.

Çetinay, eğitime katılanlara teşekkür etti.