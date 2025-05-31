Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda, vakfın çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar görüşüldü.

Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında SYDV'da gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından SYDV Müdürü Şenay Yener Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Turan, vakfın çalışmalarını önemsediklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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