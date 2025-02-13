Kırklareli'nde Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşan 12 Kişi Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde sosyal medya hesaplarından tabanca ve tüfek görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden tüfek ve tabanca paylaşan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Söz konusu görselleri paylaştıkları tespit edilen sosyal medya kullanıcılarının adresleri belirlendi.

Ekiplerce 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile pala ve bıçak ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.