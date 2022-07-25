Kırklareli'nde sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 8 kursiyer katıldı. MEYBEM Değerlendiricisi Rafi Serdaroğlu eğitimde, taşınmaz ticareti yönetmeliği, Türkiye'deki mesleki yeterlilik belgelendirme sistemi ve yetki belgesi konularında bilgiler verdi. Eğitimin ardından yazılı sınav gerçekleştirildi. KTSO Başkanı Soner Ilık, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına önem verdiklerini söyledi. Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, her dönem eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti. AA / Ufuk Ertop - Güncel Kırklareli Türkiye Güncel Haberler

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