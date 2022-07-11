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Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama desteği

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Kırklareli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin bayram süresince kentin çeşitli noktalarında yer alan besleme odaklarına mama ve su takviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerinin daha rahat ve sağlıklı olabilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Kesimoğlu, ekiplerin bu konudaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Kesimoğlu, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde herkesin evinin önüne bir kap içerisine su ve mama bırakmasını istedi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli su Güncel Haberler

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