Kırklareli'nde Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon ve Bakımevi İncelemesi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile birlikte Yündolan köyünde yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemelerde bulundu. 50 dönümlük alanda inşa edilen tesiste sokak hayvanlarının daha konforlu bir yaşam süreceği vurgulandı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.
Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Yündolan köyünde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Turan, bakımevinin 50 dönümlük bir alana inşa edildiğini belirtti.
Turan, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında daha konforlu bir hayat süreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel