Kırklareli'nde Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon ve Bakımevi İncelemesi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.

Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Yündolan köyünde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Turan, bakımevinin 50 dönümlük bir alana inşa edildiğini belirtti.

Turan, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında daha konforlu bir hayat süreceklerini kaydetti.