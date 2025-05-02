Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

TÜSİAD'ı ziyaret eden Zeybekçi'den bu görüntülere dikkat çeken sözler
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor

Türkiye'yi sarsan Minguzzi cinayeti sonrası TBMM harekete geçiyor

Kırklareli'nde Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon ve Bakımevi İncelemesi

Kırklareli'nde Sokak Hayvanları için Rehabilitasyon ve Bakımevi İncelemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile birlikte Yündolan köyünde yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemelerde bulundu. 50 dönümlük alanda inşa edilen tesiste sokak hayvanlarının daha konforlu bir yaşam süreceği vurgulandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde incelemede bulundu.

Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Yündolan köyünde Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Turan, bakımevinin 50 dönümlük bir alana inşa edildiğini belirtti.

Turan, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında daha konforlu bir hayat süreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.