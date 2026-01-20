Haberler

Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu

Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sonucu Karahıdır Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı. Kentte birçok noktada buz sarkıtları ve süs havuzlarında da buzlanma gözlemlendi. Meteoroloji, sıcaklıkların yarından itibaren artacağını duyurdu.

Kırklareli'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Karahıdır Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle göletin yüzeyinin büyük bölümünde buzlanma oluştu.

Soğuk hava, kent genelinde de etkisini gösterirken, bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

Kentteki süs havuzlarının da buz tuttuğu görüldü.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının yarından itibaren artması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti