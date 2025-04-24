Kırklareli'nde Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kırklareli'nde gece başlayan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, polis ekipleri önlemler aldı. Sisinin etkisini öğle saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğlenden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel