Kırklareli'nde 'sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı' davasına devam edildi

Kırklareli'nde, Bulgaristan sınırından planörle uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına ilişkin 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, uyuşturucu ticareti, silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından yargılanan 9'u tutuklu 11 sanık katıldı.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, tutuklu sanık E.Y, savunmasında Bulgaristan'a yakın Armutveren köyünde sanıklardan S.Y'nin uyuşturucu maddeyi kendisine teslim ettiğini ileri sürdü.

Uyuşturucu maddeyi kime götüreceğini bilmediğini savunan E.Y, teslim edilecek kişiyi V.Y'nin bildiğini, uyuşturucu madde yüklü araç ile V.Y'yi takip ederken Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yakalandığını kaydetti.

E.Y, sanıklardan V.Y'nin teslimat öncesi Bulgaristan uyruklu kişilerle görüştüğünü öne sürdü.

Tutuklu sanıklar S.Y ile E.Y'nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Bulgaristan'a girişi yapıp yapmadıkları, Bulgaristan vericilerinden sinyal tespitinin bulunup bulunmadığının harita üzerinde noktasal tespiti, baz ve sinyal bilgileri üzerinden rapor tanzim edilmesine, olaylara ilişkin fiziki takipte bulunan kolluk kuvvetlerinin tanık olarak dinlenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 21 Ocak 2020'de planörden ormanlık alana atıldığı ileri sürülen ve içerisinde 52 kilogram skunk bulunan 6 çanta ele geçirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 15 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

3'ü yabancı uyruklu firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Yargılama sürecinde Çanakkale Hava Radar Komutanlığından istenen raporda, Romanya'dan kiralandığı tespit edilen planör ile 3 kez Türk hava sahasına izinsiz giriş yapıldığı, ilk iki girişte keşif uçuşlarının yapıldığı, son faaliyetinde ise Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan planörün, Dolhan köyündeki ormanlık alanda alçaldığının tespit edildiği yer almıştı.

Önceki celse cumhuriyet savcısı Mustafa Oruç, esas hakkında mütalaada, örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen tutuklu sanık S.Ö. hakkında "uyuşturucu ticareti" ile "silahlı örgüt kurmak" suçlarından 38 yıla kadar, R.Ö, N.E, İ.D, A.K, Y.Y, H.Y, S.Y, V.Y. ile K.C. hakkında "uyuşturucu ticareti" ile "silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 34 yıla kadar, E.Y, E.Ş, E.K. ve C.Ç. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası talep etmiş, sanık Ş.A'nın ise tüm suçlardan beraatini istemişti.