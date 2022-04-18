Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde sürdürdüğü devriye faaliyetinde ormanlık alanda yarı çıplak halde düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.

Ekipler Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.

Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.?????????????

Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Afganistan, Suriye, Göçmen, Güncel, Haberler

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