Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda sınır güvenliği yatırımları değerlendirildi. İlgili kurum müdürleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından ilgili kurum müdürlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sınır güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, sınırdaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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