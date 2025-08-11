Kırklareli'nde Sınır Güvenliği için Yeni Nesil İHA'lar Alındı

Kırklareli'nde Sınır Güvenliği için Yeni Nesil İHA'lar Alındı
Kırklareli'de emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine yeni nesil insansız hava araçları (İHA) eklendi. Vali Uğur Turan, bu araçların sınır güvenliğini daha etkin hale getireceğini belirtti.

Kırklareli'nin sınır güvenliğinin sağlanması için emniyet, jandarma ve sınır birimlerinin envanterine yeni nesil insansız hava araçları (İHA) dahil edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, valilik binasında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının destekleriyle sınır güvenliğinde kullanılmak üzere alınan yeni nesil İHA'ların ilgili kurumlara teslim edildiğini söyledi.

Vali Turan, yeni nesil İHA'larla sınır güvenliğinin daha etkin yapılacağını ifade ederek, bunu önemsediklerini kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ise İHA'ların jandarmanın gücüne güç katacağını vurgulayarak, Göç İdaresi Başkanlığına teşekkür etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş de İHA'lar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
