Kırklareli'nde Silahlı Tartışma: Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde iki kişi arasında çıkan tartışmada zanlı, yanında bulunan silahla diğer kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.