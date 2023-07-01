Kırklareli'nde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı, şüphelilerden biri tutuklandı

Kırklareli'nde motosikletle seyir halinde olan iki şüpheli, aralarında husumet olduğu ileri sürülen bir kişiye silahla ateş etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde silahla ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde motosiklet ile seyir halindeki iki şüpheli, aralarında husumet olduğu ileri sürülen A.L'ye silahla ateş etti.

Yaralanan A.L, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin H.Y ve Y.B.G, olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, Y.B.G, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, H.Y ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.