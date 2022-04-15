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Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde oto yıkamacı A.H.K. (39) ile kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, A.H.K'ye silahla ateş etti.

Yaralanan A.H.K, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Haberler

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