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Kırklareli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kırklareli'nde Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Kırklareli'nin İstasyon Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İstasyon Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir inşaata gelen grup, burada işçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İnşaatta yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçak ve silah ele geçirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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